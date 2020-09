İzmir Valisi Köşger’den korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılırken İzmir’deki denetimlere katılan Vali Yavuz Selim Köşger, “Herkesin başına polis koyma imkanımız yok, herkes kendi tedbirini alması lazım” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Covid-19 Tedbirleri Denetimi” konulu genelgenin gönderilmesinin ardından korona virüs ile mücadele kapsamında, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin kontrolü amacıyla yurt genelinde kapsamlı denetim yapıldı. İzmir’de Kordon’da gerçekleşen denetime de İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop katıldı. Denetimlerde Kordon’da bulunan açık ve kapalı alanlar ile iş yerleri kontrol edildi. Esnaf ile sohbet de eden Vali Köşger, korona virüs tedbirlerinin önemi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Eksik tedbirler konusunda bazı iş yeri sahiplerini uyaran Vali Köşger, esnafların genel olarak kurallara riayet ettiğine değinerek, "Bu işin şakası yok. Vaka sayısının tekrar artışa geçtiğini her denetim sonrası söylüyoruz. İlave tedbirler de geldi düğünlerle ilgili. Eğer vatandaşımız bu kurallara riayet etmezse farklı sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Tüm gayretimiz işin kontrolden çıkmaması için. Şu an İzmir’de kontrol altında gidiyor. Düğün salonlarından dolayı bir artış olduğunu görünce düğün kurallarını değiştirip polisle tedbirler de almıştık. Her düğün salonuna güvenlik görevlisi koymuştuk. Daha sonra bu uygulama tüm Türkiye’ye yayıldı. Herkesin başına polis koyma imkanımız, yok herkes kendi tedbirini alması lazım” dedi.

“Basit birkaç kural var, bu kurallara uyulması gerekiyor”

İzmir’deki vaka artışlarında diğer illerden İzmir’e gelen tatilcilerin etkisinin olduğunu söyleyen Vali Köşger, “Hemen işin başında plajlarla ilgili tedbirler almıştık. Kurallara uymayan işletmelere kapatma cezası vermiştik Çeşme’de özellikle. Bunu başka müesseseler için can yakıcı bir şekilde uygulamak istemeyiz. Herkes kurallara uysun. İnsanlar çalışmaya devam etsin, restoranlar, fabrikalar çalışsın, tatile gidecekler gitsin. Ancak basit birkaç kural var, bu kurallara uyulması gerekiyor. Hayatı durduramayız” diye konuştu.

“Eğlenceye yönelik keyfe keder faaliyetleri erteleyelim”

İzmir için açık alanlarla ilgili ek tedbirin gündemde olmadığını söyleyen Köşger, “İhtiyaç duyulursa açık alanlar için yeni tedbirler alabiliriz. Bu dönemde yürüyüş, miting, konser gibi şeyleri rölantiye almaktan yanayız. Buna niyetlenen kurum ve kuruluşlara rica ediyoruz. İşin şakası yok. Bu işi ciddiye alalım, eğlenceye yönelik keyfe keder faaliyetleri erteleyelim” uyarısında bulundu.