İzmir Valiliğinden polisten kaçan şüphelinin arbedede öldüğü olayla ilgili açıklama

İzmir Valiliği, polisle şüpheli arasında yaşanan arbede sırasında şüphelinin silahla vurulması sonrası hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Karşıyaka ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan hafif ticari araç Çiğli ilçesinde çamura saplanmış, polisle çıkan arbede sırasında silahla vurulan şüpheli hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Karşıyaka ilçesinde gece 03.30 sıralarında yol uygulaması yapan resmi polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurmaya çalıştığı, dur ihtarına uymayan şüphelilerin araçla kaçtığı belirtilen açıklamada, “Polis ekipleri, sirenleri açık şekilde Karşıyaka ilçesinden Sasalı mevkisine kadar kovalamaca neticesinde aracı yakalamış, araç içerisinde bulunan şoför E.A. (38) ve arka koltukta oturan M.K. (46) araçtan inmelerini takiben yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan B.A. (47) ise uyarıya rağmen araç kapısı açık şekilde beklemiş, görevli memurun şahsa ellerini göstermesi ve araçtan çıkması yönündeki ikazlarına rağmen ısrarla araçtan inmemiştir. Sağ elini belinin arkasında saklaması sebebiyle görevli memur tarafından muhtemel silahlı saldırı ihtimali göz önünde bulundurularak, havaya bir el uyarı ateşi açılmıştır” denildi.

“Şahıs bıçakla polis memuruna saldırmıştır”

Şüphelinin polise bıçakla saldırdığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Görevli memur şüpheli şahsı araçtan indirmek için müdahale ettiği esnada şahıs bıçakla polis memuruna saldırmıştır. Yaşanan boğuşmada görevli memurun silahı bir el ateş almış ve şüpheli şahıs sol karın boşluğundan yaralanmış, görevli memur ise karın bölgesinden kesi suretiyle yaralanmıştır. Şüpheli şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”