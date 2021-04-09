banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!

İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

Asayiş 09.04.2021, 11:41
1
İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1T eğitim uçağı, bugün saat 10.40 sularında, henüz belirlenemeyen bir sebeple, Foça ilçemizin Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında, denize düşerek kaza kırıma uğramıştır. Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır”.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu