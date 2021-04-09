İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1T eğitim uçağı, bugün saat 10.40 sularında, henüz belirlenemeyen bir sebeple, Foça ilçemizin Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında, denize düşerek kaza kırıma uğramıştır. Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır”.