İzmir Ticaret Odasına 26 yıl başkanlık yapan Demirtaş 390 yılla yargılanacak

İzmir Ticaret Odasında 26 yıl başkanlık yapan, İzmir Ekonomi Üniversitesinin kurucu mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Demirtaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma”, “haksız kaynak aktarımı”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “evrakta sahtecilik” gibi suçlardan 390 yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir Ticaret Odası önceki dönem başkanı Ekrem Demirtaş ile önemli iş adamlarının bulunduğu 41 sanığa yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 278 sayfalık iddianame, İzmir 10.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, Ekrem Demirtaş’ın 13 ayrı suçtan 390 yıl hapsini talep etti. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in de şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, Ekrem Demirtaş’a “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma”, “haksız kaynak aktarımı”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “evrakta sahtecilik” gibi suçlar isnat edildi.

İddianamede, Özgener’in suç duyurusuna da yer verilirken, “Şüpheli Ekrem Demirtaş’ın 26 yıl aralıksız olarak İzmir Ticaret Odası başkanlığı yaptığı, ayrıca İzmir Ticaret Odasına bağlı İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfınca kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kurulduğu 2001 tarihinden 27 Haziran 2018 tarihine kadar, müşteki üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini aralıksız bir şekilde yürüttüğü, Demirtaş’ın aynı zamanda vakfın da mütevelli heyet başkanlığını kuruluştan seçimi kaybettiği 2018 yılına kadar bir fiil yürüttüğü, örgüt yöneticisi Ekrem Demirtaş’ın görev yaptığı bu uzun yıllar içerisinde hukuk tanımaz, kanun tanımaz bir tavırla müşteki kurumları yönettiği, bu güne kadar kendisinden hukuk önünde hesap sorulamadığı, bu şeklide davranarak vakfın parası ile kendi çıkarları için bir çevre ve alan oluşturduğu, zaten bu güne kadar onlarca hukuksuz iş ve işlemler yapan bir zatın yargı önünde hesap vermemiş olması da bunu gösterdiği…” ifadeleri yer aldı.

İddianamede Ekrem Demirtaş hakkında geniş suçlamalar yer alırken, savcı bazı suçlamaları şablonlar ve çizelgeler ile anlatmaya çalıştı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir Ekonomi Üniversitesinde görevli bulunan bazı şüpheliler ile ilgili YÖK’ten soruşturma izni talep edilmesini istedi. Bir üst mahkeme de kişilerin YÖK’ten izin gelene kadar iddianameden çıkarılmasını istedi.

Ekrem Demirtaş ve diğer sanıklar, 20 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.