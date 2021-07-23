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İzmir silahlı kavga: 1 ölü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, vücuduna 5 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Süleyman Esen (33) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı C.D. ise suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 23.07.2021, 10:55
İzmir silahlı kavga: 1 ölü
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, vücuduna 5 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Süleyman Esen (33) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı C.D. ise suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21 Temmuz Çarşamba günü gece saatlerinde Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi’nde meydana geldi. C.D. isimli şahısla Süleyman Esen (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle beraber C. D., yanında bulunan silahla Süleyman Esen’e ve yanındaki G.B.’ye (22) ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Süleyman Esen, Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunması üzerine ameliyata alınan Süleyman Esen, daha sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Esen’in cenazesi otopsi için morga konulurken, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı geniş soruşturma neticesinde zanlı C.D., suç aleti silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı.
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