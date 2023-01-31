İzmir Selçuk’ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ve 12 kişinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam eden Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde 12 kişiyi yakaladı. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen ve emniyet güçleri tarafından yakalanan U.K., Y.O., V.G., F.A., O.S., O.S., S.T., K.D., A.T., İ. A., D.S. ve M.E.D., emniyetteki sorgularının ardından savcılığa gönderildi. Savcılık sorgusunun tamamlandığı 12 şüpheliden 9 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorgusu tamamlanan U.K. Y.O. V.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.