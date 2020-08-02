İzmir Seferihisar’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altında

İzmir’in Seferihisar ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı. Yangının ekipler tarafından kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

İlçeye bağlı Düzce Mahallesi mevkiinde saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter ve 5 arazözün havadan ve karadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları sürdü.

Öte yandan, yangının saat 16.45 sıralarında kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.