İzmir polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir Kemalpaşa ilçesinde kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente diğer illerde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon çerçevesinde, Kemalpaşa ilçesinde ekiplerce durdurulan bir araçta aramalar yapıldı. Narkotik Dedektör Köpeği Layka’nın da katıldığı operasyonda, 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.U., isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Mİ-