İzmir polisinden sahte içki operasyonu: 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirildi
İZMİR POLİSİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA, 11 BİN 583 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ÖTE YANDAN, 2020 YILINDA SAHTE İÇKİ İMAL EDİLEN ADRESLERE YAPILAN 115 OPERASYONDA, 176 ŞÜPHELİDEN 15'İNİN TUTUKLANDIĞI BELİRTİLDİ.
İzmir polisinin düzenlediği operasyonlarda, 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirilirken, operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2020 yılında sahte içki imal edilen adreslere yapılan 115 operasyonda, 176 şüpheliden 15’inin tutuklandığı belirtildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde sahte içki imal edildiği ve depolarda saklandığı bilgisi üzerine operasyonun düğmesine bastı. Adreslere baskın yapan ekipler; 11 bin 583 şişe sahte içki ile etil alkol, 50 bin etiket, 15 bin boş şişe, 15 bin kapak ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda ise 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
2020 yılında 115 operasyon yapıldı
Öte yandan ekiplerin, 2020 yılında sahte içki imal edilen ve depolanan adreslere toplam 115 ayrı operasyon düzenlendiği, yakalanan 176 şüpheliden 15’inin tutuklandığı öğrenildi.
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