İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon

İzmir polisinin, sosyal medyadan sahte etil alkol satışı yapanlara yönelik operasyonunda litrelerce sahte etil alkol ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 1 kişi de tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte etil alkol tüketildiğinde yaşanabilecek ciddi sağlık sorunları ve neden olabileceği ölümlerin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İzmir merkezli, tüm Türkiye’ye farklı kargo markalarını kullanarak, ‘merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve sahte içki yapımında kullanılmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden oto cam suyu ve yüzey temizleyici görünümünde sahte etil alkolü satışa sunan kaçakçılara yönelik, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Çiğli ilçesinde 2 kargo şubesi ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 895 litre sahte etil alkol ve 5bin 100 adet taklit etiket ele geçirilirken, Ö.A., M.K., B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.