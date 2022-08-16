İzmir polisinden helikopter destekli tefeci avı

Tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İzmir merkezli yapılan özel harekat ve helikopter destekli operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 65 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen kişilere uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara, tefe usulü para vererek karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalattıran, maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koyan, ayrıca mağdurların üzerinde bulunan birçok taşınmazı tehdit ve darp ederek kendi üstüne geçiren ve yaklaşık 65 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli, özel harekat ve helikopter destekli operasyonla yakalandı.

Mağdurlara ait belgeler ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 33 adet doldurulmaya hazır halde boş senet, 13 adet dolu senet,5 adet ajanda (Mağdur isimleri ve alacak miktarları bulunan), 2 adet doldurulmuş senet fotokopisi, 5 adet mağdurlara ait ödeme emri bulunan dekont, 1 adet vekaletname, 2 adet mağdurlara ait tapu, çok sayıda not kağıdı (mağdurların ve para miktarlarının yazılı olduğu), 3 adet tabanca ve 24 adet tabanca mermisi ve 51 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.