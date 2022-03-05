İzmir polisinden hava destekli operasyon: 26 gözaltı

İzmir’de polis ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelileri yakalamak için, hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için il genelinde büyük operasyon gerçekleştirdi. 4 Mart günü gerçekleştirilen operasyonda, 58 ekip ve 200 personel görev alırken, 56 hedef şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 26 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.