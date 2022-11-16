İzmir polisi muhtemel facianın önüne geçti: 4 ton sahte şarap ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte içkiden kaynaklı ölümlerin önüne geçmek için operasyonları hızlandıran İzmir polisi, Bergama ilçesinde insan sağlığına ciddi zararları olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan sahte içkilerin ele geçirilmesine yönelik yaptığı operasyonda, 4 ton sahte şarap ele geçirdi. Kritik operasyonla, yılbaşı öncesi büyük bir facianın önüne geçildi.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içkiden kaynaklı muhtemel zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla operasyonların düğmesine bastı. Bergama ilçesinde harekete geçen ekipler, şüpheli A.Y.’nin tespit edilen adreslerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda, 1 adet tabanca, çok sayıda 2 litrelik, 1,5 litrelik, 70 CL’lik ve bidonlar içerisinde satışa hazır halde 4 ton 102 litre sahte şaraba el konuldu. Baskınlarda yine boş şişeler, cam şişeleri kapatmaya yarayan kapüşonlarda ele geçirildi.

Merdiven altı olarak üretilerek depolanan şarapların, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olduğu belirtildi. İzmir polisi bu operasyonla muhtemel bir facianın da önüne geçmiş oldu.