İzmir polisi fuhuşa geçit vermiyor

İzmir polisi gece yaptığı sıkı denetimlerle kentte fuhuşa geçit vermiyor. Ekipler bazı yerlerde devriye gezerken bazı alanlarda da yaya olarak görev yapıyor.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyayı tehdit eden korona virüs salgınını hiçe sayarak fuhuş yapmak isteyen kişilere karşı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle son zamanlarda bölgede bulunan caddeleri mesken tutan hayat kadınları ve travestilere nefes aldırmayan polis ekipleri, cadde üzerinde yapılan fuhuş pazarlıklarına karşı da mücadele ediyor. Bölgede polis ekipleri hem araçla hem de yaya olarak fuhuşun önüne geçmek için var gücüyle mücadele ediyor.

Polis ekiplerinin sıkı denetimleri sayesinde bölgede fuhuş oranının düştüğü de öğrenildi.