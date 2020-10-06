İzmir Petkim’de HCL Asit Tankı yarıldı: 3 yaralı
İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE BULUNAN PETKİM İÇERİSİNDEKİ HCL ASİT TANKI YARILDI. TANK İÇERİSİNDEKİ ASİTLER 3 İŞÇİNİN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ. HASTANELERE KALDIRILAN İŞÇİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Petkim içerisindeki HCL Asit Tankı yarıldı. Tank içerisindeki asitler 3 işçinin üzerine döküldü. Hastanelere kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 21.00 sıralarında Petkim içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, HCL Asit Tankının yarılması sonucu içerisinde bulunan asit madde 3 işçinin üzerine döküldü. Durumu gören diğer işçiler tarafından 112 Acil Servisine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Cem C., ve Mahmut Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ümit G., ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne akın eden yaralıların yakınlarının hastanede endişeli bekleyişleri devam ediyor.
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