İzmir merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 11 tutuklama

İzmir merkezli gerçekleştirilen yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 11’i tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Şubat 2021 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 3 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklanmış ve toplamda 70 adet tabanca, 376 adet tabanca fişeği ile tabanca yapımında kullanılan 33 adet tabanca sürgüsü, 32 adet tabanca irca mili ve yayı, 31 adet tabanca emniyet mandalı, 33 adet irca mili yuvası ele geçirilmişti. Genişletilen soruşturmada, silah alımı, satımı ve aracılığı suçuna karıştıkları tespit edilen hedef şüpheliler ile birlikte toplamda 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez ilçeleri ile Ödemiş ilçesi ve Konya Beyşehir ilçesinde toplam 29 şüpheliye ait 33 ev ve 5 iş yeri adresinde 15 Haziran saat 05.30’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çok sayıda tabanca ele geçirildi

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 23 adet tabanca bin 19 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve tabanca imalatında kullanılan matkap, mengene ve kumpas ele geçirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda hedef şüphelilerden 17’si yakalandı.

11 tutuklama, 6 adli kontrol

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.