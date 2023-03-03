İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli serbest

İzmir merkezli Aydın ve Kütahya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli serbest kaldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisindeki, ilk belirlemelere göre emekli olduğu öğrenilen 50 vatandaşı, gazetelerden ve sosyal medya platformlarından yayımladıkları ilanlarla ağına düşüren tefeci şebekesini tespit etti. Ekipler şüphelilerin, "emekliye kredi çıkartılır" başlıklı ilanlar vasıtasıyla vatandaşlara ulaştığını, yüksek faizlerle borç para verdiklerini, tehdit ve baskıyla muvafakatname alıp zorla senet imzalattıklarını, icra yoluyla da emekli maaşlarının bir kısmına ya da tamamına kesinti koydurup vatandaşları 5 milyon TL mağdur ettiklerini belirledi. Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için Bornova, Buca, Konak, Karabağlar ilçeleri ile Kütahya ve Aydın illerinde 28 Şubat günü eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Şüphelilerden 9’u polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçlu isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi.

Hepsi serbest kaldı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.