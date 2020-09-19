İzmir merkezli tefeci operasyonunda 13 tutuklama
İZMİR'İN KINIK, TORBALI, BERGAMA VE FOÇA İLÇELERİ İLE MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE TEFECİLİK YAPTIKLARI SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINAN 19 KİŞİDEN 13'Ü TUTUKLANDI.
İzmir’in Kınık, Torbalı, Bergama ve Foça ilçeleri ile Manisa’nın Soma ilçesinde tefecilik yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklandı.
Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin helikopter desteğiyle operasyon düzenlenmişti. İzmir’in Kınık, Torbalı, Bergama ve Foça ilçeleri ile Manisa’nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi.
13 tutuklama
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü "yağma, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silah, senet ve sahte kimlikler ele geçirilmişti
Ekiplerin 15 Eylül tarihinde, helikopter destekli gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesiyle haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirilmişti.
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