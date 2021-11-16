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İzmir merkezli saadet zinciri operasyonunda 81 şüpheli gözaltında

İzmir merkezli olarak 21 ilde, yüksek kar vaadi ile saadet zinciri kurarak ’piramit satış sistemi’ yolu ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 89 şüpheliden 81’i gözaltına alındı. Firari 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Asayiş 16.11.2021, 15:48
İzmir merkezli saadet zinciri operasyonunda 81 şüpheli gözaltında

İzmir merkezli olarak 21 ilde, yüksek kar vaadi ile saadet zinciri kurarak ’piramit satış sistemi’ yolu ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 89 şüpheliden 81’i gözaltına alındı. Firari 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ ve ’Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında; hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket eden şüphelilerin sosyal medya, dergi ve toplantılar ile ulaştıkları mağdurları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri satıp fon toplamak sureti ile ve yine yüksek kar vaadi ile saadet zinciri kurarak ’piramit satış sistemi’ yolu ile vatandaşları dolandırdıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları; bu şekilde İzmir dahil olmak üzere birçok ilde birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın gelinen aşamasında, yüksek kar vaadiyle saadet zinciri kurarak piramit satış sistemi yoluyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve Fons Şirketler Grubu adı altında faaliyet gösteren 6 şirket ve bu suçlara karıştığı tespit edilen 89 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacı ile İzmir merkezli olarak toplam 21 ilde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 06.45’te eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Adreslerde aramalar yapıldı

Eş zamanlı operasyonda, adreslerde gerçekleşen aramalarda, fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 adet tapu, banka hesap hareket dökümleri, hizmet protokolleri, tahsilat makbuzları, çok sayıda dijital materyal ve 540 bin Türk Lirası ele geçirildi. Öte yandan şüpheli ve şirketlere ait taşınır/taşınmaz mallara ve banka hesaplarına bloke koyulduğu kaydedildi.

Gerçekleşen eş zamanlı operasyonda toplam 81 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, firari durumdaki 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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