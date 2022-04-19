İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 78’e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 78’e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti vb) de bulunan; 8’i Yüzbaşı, 14’ü Üsteğmen, 3’ü Teğmen, 8’i Astsubay, 1’i Uzman Çavuş rütbesinde; 25’i Kara Kuvvetleri, 2’si Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 7’si Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 31’i muvazzaf 34 asker şahıs, 65’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

78 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 30 ilde başlatılan operasyonda 99 şüpheliden 78’i yakalandı. 12’si yurt dışında olduğu tespit edilen diğer 21 şüphelinin yakalanması içinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.