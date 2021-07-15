İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 şüpheli itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde gerçekleşen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu gözaltına alınan 178 şüpheliden 76’sı tutuklandı.

Şüphelilerden 43’ü faydalı itirafçı olmaları nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan kolluk birimlerinden serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 47 ilde 12 Temmuz’da FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik, 15 Temmuz’da şehit olan Batuhan Ergin adına yapılan operasyonda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 178 zanlı gözaltına alınırken, 2’si mükerrer soruşturma, 5’i de sağlık sorunları nedeniyle 7 yakalama kararı iptal edilmişti. Büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan veya başkaca deliller olan 57’si muvazzaf 86 asker ile 143’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 229 şüpheliden 2’sinin yarbay, 1’inin binbaşı, 2’sinin yüzbaşı, 8’inin üsteğmen, 5’inin teğmen, 54’ünün astsubay ve 14’ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu bildirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 135 şüpheliden 76’sı tutuklanırken, 59 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

43 şüpheli itirafçı oldu

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 43’ünün faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldığı öğrenildi. 44 firariyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.