İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 41 tutuklama

İzmir merkezli 53 ilde ve KKTC’de, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 172 şüpheliden 41’i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, önceden belirlenen adreslere, saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlerken, 123’ü muvazzaf 184 kişiden 172 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 172 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanırken, 30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli de mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

41’i tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 136 şüpheliden 41’i tutuklanırken, şüphelilerden 92’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95’i sulh ceza hakimliğinden serbest bırakıldı.

2 şüphelinin operasyon tarihinden hemen önce farklı birimlerce haklarında işlem yapıldığından, 1 şüphelinin ise sağlık sebebiyle (Kovid-19) gözaltı kararı iptal edildiği; 9 şüphelinin ise arandığı bildirilmişti.