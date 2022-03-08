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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Asayiş 08.03.2022, 07:49
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı