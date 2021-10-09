İzmir merkezli çete operasyonunda 24 tutuklama

Liderliğini Arjantin’de yakalanan ve Türkiye’ye iadesi beklenen Binali Camgöz’ün yaptığı ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın’da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 24’ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘FETÖ Borsası’ adıyla anılan davanın firari sanığı Serkan Kurtuluş ile birlikte Arjantin’de yakalanan ve Türkiye’ye iadesi beklenen Binali Camgöz’ün liderliğini yaptığı ifade edilen çeteye yönelik 19 Ocak 2021’de yapılan operasyonun ardından 17 şüpheli tutuklanırken, ulaşılan yeni delillere göre gelinen süreçte örgüt faaliyeti kapsamında ‘örgüt üyeliği’, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘6136 Sayılı Yasaya muhalefet’ suçlarına karıştıkları tespit edilen 58 şüpheliden 34’ü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul ve Aydın’da toplam 60 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 34 şüpheli ile birlikte 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltında bulunan 34 şüpheli İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı olan 22 firari şüpheliye yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.