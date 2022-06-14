İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

İzmir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki ‘mahrem imamlara’ yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren ’mahrem imamlara’ yönelik soruşturma başlattı. Araştırma ve itirafçı beyanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada; FETÖ’nün TSK yapılanmasında tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat kullandıkları belirlenen, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen ve Bank Asya’da hesapları bulunan 12 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İzmir merkezli 7 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu ve özel sektörde farklı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon başlatıldı.