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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ’nün emniyet ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiden şu ana kadar 32’si yakalandı.
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ’nün emniyet ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiden şu ana kadar 32’si yakalandı.
Asayiş 20.10.2021, 08:03
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ’nün emniyet ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiden şu ana kadar 32’si yakalandı.