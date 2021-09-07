İzmir merkezli 40 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 il ve KKTC’de FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T’nin de olduğu toplamda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda; İzmir merkezli 40 il ve KKTC’de hakkında gözaltı kararı verilen 44’ü muvazzaf 69 asker ile 145’i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 137 kişi yakalandı.

Darbeci Semih Terzi’nin oğlu için de gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilenler arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. de bulunuyor. Operasyonda bazı zanlılar, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.