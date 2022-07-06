İzmir Menderes Belediyesinde ’yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon dahilinde savcılığa sevk ed

İzmir Menderes Belediyesinde ’yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon dahilinde savcılığa sevk edilen 22 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.