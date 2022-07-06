banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

İzmir Menderes Belediyesinde ’yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir Menderes Belediyesinde ’yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon dahilinde savcılığa sevk edilen 22 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Asayiş 06.07.2022, 11:15
İzmir Menderes Belediyesinde ’yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir Menderes Belediyesinde ’yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon dahilinde savcılığa sevk edilen 22 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu