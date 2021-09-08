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İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında Karabel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Asayiş 08.09.2021, 11:50
İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında Karabel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Karabel mevkisinde dumanları gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 4 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bu arada yangının yerleşim bölgelerine uzak olduğu bildirildi.