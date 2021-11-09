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İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 çalışan gözaltında!
İzmir'de, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 09.11.2021, 13:36
İzmir'de, Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet iddiaları nedeniyle sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonla, 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISININ ARTABİLECEĞİ BELİRTİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.