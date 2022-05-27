İzmir HDP saldırısı davasında reddi hakim talebi reddedildi

İzmir’de HDP İzmir İl Binası’na silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı kadını öldüren Onur Gencer’in yargılandığı davada, avukatların reddi hakim talebi reddedildi.

İzmir’de 17 Haziran 2021’de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 29 Nisan’daki duruşmasında katılan avukatları, mahkeme heyetinin ayrı ayrı reddini ve davadan çekilmesini istedi. Kararı değerlendiren İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Mayıs’ta verdiği kararını bugün taraflara tebliğ etti.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, “Katılanlar vekillerinin reddi hakim taleplerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 24. maddesinde belirtilen hakimin reddi veya çekilmesi koşullarının bulunmadığı, bu nedenle katılanlar vekillerinin reddi hakim taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği şeklinde hüküm kurulmuştur” denildi.