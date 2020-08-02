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İzmir Foça’da tekne faciası: 4 ölü
İZMİR'İN FOÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA YOLCU TEKNESİ BATTI, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ. TEKNEDEN 1'İ AĞIR OLMAK ÜZERE 6 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI.
Asayiş 02.08.2020, 18:29
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İzmir’in Foça ilçesi açıklarında yolcu teknesi battı, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Tekneden 1’i ağır olmak üzere 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
İzmir’in Foça ilçesine bağlı Atatürk Adası açıklarında yolcu teknesi battı. İlk belirlemelere göre ’Egem’ isimli olduğu öğrenilen teknedeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır olmak üzere 6 kişi tekneden sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan şahsa, Foça Balıkçı Barınağında sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.
Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de bölgeye gitti. Batan teknede kayıp kişilerin olup olmadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor.
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