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İzmir Foça'da tekne faciası: 4 ölü
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yolcu teknesi battı, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden 1'i ağır olmak üzere 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Asayiş 02.08.2020, 20:25
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İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Adası açıklarında yolcu teknesi battı. İlk belirlemelere göre 'Egem' isimli olduğu öğrenilen teknedeki 4 kişi hayatını kaybetti,1'i ağır olmak üzere 6 kişi tekneden sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan şahsa, Foça Balıkçı Barınağında sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.
Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de bölgeye gitti. Batan teknede kayıp kişilerin olup olmadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor.
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