İzmir Foça'da tekne faciası: 4 ölü

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Adası açıklarında yolcu teknesi battı. İlk belirlemelere göre 'Egem' isimli olduğu öğrenilen teknedeki 4 kişi hayatını kaybetti,1'i ağır olmak üzere 6 kişi tekneden sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan şahsa, Foça Balıkçı Barınağında sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de bölgeye gitti. Batan teknede kayıp kişilerin olup olmadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor.