İzmir ekipleri depremin 102. saatinde bir canı daha kurtardı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102’nci saatinde Hatay’da yer alan Melek apartmanından bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma ekiplerini afet bölgesine gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, enkaz altındaki canları kurtarmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin en ağır yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 sokakta yer alan Melek apartmanından Yusuf Şahin isimli kişiyi enkaz altından kurtardı. Yusuf Şahin hızla hastaneye sevk edilirken, ekipler aynı apartmanda yaşam belirtisi veren diğer kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.