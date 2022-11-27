İzmir derbisinde olaylar çıktı, maç ertelendi

İzmir’de saat 19.00’da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner diğeri ile saldırdı. Kaleci Ozan’ın kafasında yaklaşık 4 santimlik yarık olduğu ifade edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 Göztepe taraftarı ise ameliyata alındı.

Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan’a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi. Güvenlik güçleri tarafından Göztepe taraftarları stattan çıkarılırken, Altay taraftarlarının stadı terk etmesine henüz izin verilmedi.

Kaleci Ozan’ın kafası yarıldı

Göztepeli bir taraftarın korner diğeri ile saldırdığı kaleci Ozan’ın kafasında yaklaşık 4 santimlik yarık olduğu ifade edilirken, hastaneye kaldırılan Ozan Özenç’in kafasına dikiş atıldığı ve herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Altay tribününden atılan fişekle ağır yaralanan Göztepeli taraftar M.Ç. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. M.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken, taraftar ameliyata alındı. Olayda, M.Ç. ile birlikte bir taraftarın daha hafif yaralandığı belirtildi.