banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Türkiye’de tsunamiden ölen ilk kişi: Fatma Teyze
Türkiye’de tsunamiden ölen ilk kişi: Fatma Teyze

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede

İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREMİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA PROVAKATİF PAYLAŞIM YAPAN ADIYAMAN’DA Kİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 31.10.2020, 16:09
2
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede

İzmir’de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provakatif paylaşım yapan Adıyaman’da ki 1 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden kışkırtıcı, nefret ve provoke edici paylaşım yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman’da 1 kişi göz altına alındı.

Sosyal medya hesabından halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşım yapan Yusuf S. (21) Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tespit edildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alınan şahıs sorgulanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi ile ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Karagümrük 7 11
4. Kasımpaşa 7 11
5. Galatasaray 6 10
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Gaziantep FK 7 8
8. Antalyaspor 6 8
9. Malatyaspor 6 8
10. Göztepe 6 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 7 11
9. Altay 6 10
10. Bursaspor 8 10
11. Balıkesirspor 8 10
12. Akhisar Bld.Spor 7 9
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Wolverhampton 7 13
4. Aston Villa 5 12
5. Leicester City 6 12
6. Tottenham 6 11
7. Man City 6 11
8. Leeds United 6 10
9. Southampton 6 10
10. Crystal Palace 7 10
11. Chelsea 6 9
12. Arsenal 6 9
13. West Ham 6 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 7 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Cádiz 8 14
4. Granada 6 13
5. Villarreal 7 12
6. Atletico Madrid 5 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 8 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3