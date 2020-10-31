İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede
İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREMİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA PROVAKATİF PAYLAŞIM YAPAN ADIYAMAN’DA Kİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
İzmir’de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provakatif paylaşım yapan Adıyaman’da ki 1 kişi adliyeye sevk edildi.
İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden kışkırtıcı, nefret ve provoke edici paylaşım yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman’da 1 kişi göz altına alındı.
Sosyal medya hesabından halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşım yapan Yusuf S. (21) Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tespit edildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alınan şahıs sorgulanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi ile ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Cádiz
|8
|14
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3