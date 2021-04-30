banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede

İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim 2020’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı, bugün 7 kişinin daha yakalanması ile 20’ye yükseldi. Dün gözaltına alınan 4’ü kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Asayiş 30.04.2021, 12:20
5
İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede

İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim 2020’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı, bugün 7 kişinin daha yakalanması ile 20’ye yükseldi. Dün gözaltına alınan 4’ü kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede kendilerinin sorumlu olmadıklarını, çalıştıkları dönemde yetkinin müteahhitte bulunduğunu ve sorumlunun müteahhit olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?