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İzmir'de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

İzmir’de, sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye başvuran kişilerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle kente ölenlerin sayısı 22'ye ulaştı.

Asayiş 16.10.2020, 13:33
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İzmir'de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Foça ilçesinde, sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve buradan Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz'ün beyin ölümü gerçekleşmişti. Öz'ün bugün ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Barbaros Hayrettin Öz'ün ölümüyle, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

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