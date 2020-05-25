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İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan 863 kişiye işlem yapıldı. İşlem uygulanan şahıslara toplam 1 milyon 847 bin 926 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan 863 kişiye işlem yapıldı. İşlem uygulanan şahıslara toplam 1 milyon 847 bin 926 lira para cezası uygulandı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:25
2010 Okunma
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 9 kişiye adli işlem, 854 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 1 milyon 847 bin 926 lira para cezası uygulandı.
Ekiplerin İzmir genelindeki denetimleri kısıtlamanın sona ereceği 26 Mayıs gecesine kadar devam edecek.

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