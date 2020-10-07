İzmir'de kamyonet kaza yaptı; kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı

Lastiği patlayan aracın sahibi Talip Ş., kaza anını anlattı. Kazazede Talip Ş., "Lastiğim patlamıştı, yol kenarındaydım ve lastikçiyi çağırdım. Lastikçi geldi o esnada. Ben lastikçi gelmeden önce araçtan inmiştim. Yolun kenarına duba koyarak diğer araç sürücülerini de uyarmıştık. Lastiği değiştirdikten sonra ben aracıma bindim ve çalıştırdım. O esnada bir aracın bana çarptığı sesini duydum. İndim aşağı ve adama doğru koştum gittim. Kafası kanıyordu ve ben de su verdim, müdahale ettim. Daha sonra da trafik ekipleri geldi. Olay bu şekilde gelişti" açıklamasında bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.