Son Dakika
İzmir'de kamyonet kaza yaptı; kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza yapan kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı. Kaza nedeniyle İzmir Çevreyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Asayiş 07.10.2020, 09:22
4
Lastiği patlayan aracın sahibi Talip Ş., kaza anını anlattı. Kazazede Talip Ş., "Lastiğim patlamıştı, yol kenarındaydım ve lastikçiyi çağırdım. Lastikçi geldi o esnada. Ben lastikçi gelmeden önce araçtan inmiştim. Yolun kenarına duba koyarak diğer araç sürücülerini de uyarmıştık. Lastiği değiştirdikten sonra ben aracıma bindim ve çalıştırdım. O esnada bir aracın bana çarptığı sesini duydum. İndim aşağı ve adama doğru koştum gittim. Kafası kanıyordu ve ben de su verdim, müdahale ettim. Daha sonra da trafik ekipleri geldi. Olay bu şekilde gelişti" açıklamasında bulundu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:44
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2