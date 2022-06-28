İzmir Çeşme’de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca “Yakılan bir ateş, atılan bir sigara izmariti veya bırakılan bir çöp yetiyor ormanda yangın çıkartmaya. Orman yangınına sebep olma” mesajı verildi.