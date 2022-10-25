İzmir Barosu Genel Kurulunda TSK’ye dil uzatan avukat hakkında suç duyurusu

İzmir’de bir grup avukat, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını” öne süren avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İzmir Barosu’nun 22 Ekim Cumartesi günü Celal Atik Spor Salonunda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan avukat Aryen Turan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, arbede yaşanmıştı. Genel Kurulda avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da dün avukat hakkında soruşturma başlattı.

İzmir Barosu üyesi avukat Bülent Karagöz ve beraberindeki avukatlar, İzmir Adliyesi önünde bir araya gelip, “Avukatlar, Mehmetçiğin yanında” pankartı açtı. Karagöz, burada yaptığı basın açıklamasında, “İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda PKK yandaşı Özgürlük İçin Hukukçular Derneği adına konuşma yapan avukat Aryen Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya karşı yaptığı operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştır” dedi.

Türk milletinin ordu-millet olduğunu ve kimyasal silah kullanmayacağını aktaran Karagöz, “Türk ordusu Peygamber ocağıdır. Ordumuz şanlıdır, kahramandır, mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Barış, huzur ve bağımsızlığımızın en büyük teminatıdır” diye konuştu.

İzmir Barosu kürsüsünün, terör örgütlerinin kürsüsü olmadığını, Mustafa Kemal’in askerlerinin, Türk milletinin kürsüsü olduğunu vurgulayan Karagöz, “Vatanın bütünlüğü, milletin dirliğini savunanların kürsüsüdür. Terör örgütü propagandası yapılamaz. Bu propagandayı yapanlara sessiz kalınamaz. Genel kurulda tavrımızı ortaya koyduk. Bugün burada hukukun gereğinin de yerine getirilmesini sağlamak için kahraman ordumuza iftira atanlar hakkında yasalar önünde hesap sorulması için suç duyurusunda bulunuyoruz. Kahraman Türk yargısının PKK yandaşlarından kanunlarımız gereği gereken işlemleri yapacağına inancımız tamdır” dedi.

Karagöz, ayrıca, genel kurulda avukat Aryen Turan’ın konuşmasıyla ilgili “düşünce ve ifade özgürlüğü” diyen eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ile genel kurulda kabul edilmediği yönünde açıklama yapılması isteklerini yerine getirmeyen Divan Başkanı Pulat Hüseyin Gago hakkında da İzmir Barosuna disiplin kovuşturması yapılması için şikayet dilekçesi vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Karagöz ve beraberindeki avukatlar, Aryen Turan hakkındaki suç duyurusunu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.