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İzmir açıklarında lastik bottaki 23 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 24.05.2021, 21:44
İzmir açıklarında lastik bottaki 23 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 23.14’te Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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