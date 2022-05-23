İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs günü saat 14.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen iki can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

21 Mayıs’ta saat 07.50 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı tarihte saat 15.52’de Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.