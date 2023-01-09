İzmir açıklarında 89 göçmen yakalandı, 33 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 33 göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışını çıkmak isteyen 89 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak saat 01.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından tespit edilen hareketli 2 lastik bot durdurularak içerisinde 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 14.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek isteyen kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.