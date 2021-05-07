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İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 07.05.2021, 00:13
İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgeye göre dün saat 06.30’da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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