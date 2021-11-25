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İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 25.11.2021, 02:02
İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 61 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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