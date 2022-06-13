banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

İzmir açıklarında 6 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 13.06.2022, 21:12
İzmir açıklarında 6 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran saat 15.55 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (KB-4319) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yorumlar (0)
18°
açık