İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarılırken, yine Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Temmuz’da saat 05.05’te Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Trük kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 10 düzen düzensiz göçmen ile aynı tarihte saat 05.11’de Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. 23 Temmuz günü saat 01.25’te ise Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.